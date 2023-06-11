Крим не буде розвиватися до тих пір, поки не буде побудована нова дамба.

Підрив Росією Каховської ГЕС надовго залишить півострів без прісної води і поставить хрест на його розвитку.

Про це Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив в інтерв'ю журналісту Андрію Цаплієнку в ефірі Всеукраїнського телемарафону, зазначивши при цьому, що відновлення водопостачання півострова буде можливим тільки після повернення півострова під контроль України, повідомляє ТСН.

"Ми ще в грудні-листопаді минулого року писали про те, що росіянам кримчани зовсім не потрібні, і вони рано чи пізно ухвалять рішення щодо підриву цієї дамби, і тоді Крим найближчим часом залишиться без води. Якщо зараз у них ніяких туристичних курортних сезонів не буде відбуватися, не буде великого споживання води", - заявив Данілов.

Він також зазначив, що Крим не буде розвиватися д тих пір, поки не буде побудована нова дамба.

"Через короткий проміжок часу буде величезною проблемою для розвитку Криму наявність там питної води в достатніх обсягах. Це ставить хрест на розвитку Криму на найближчі 3-5-7 років, поки не буде побудована нова дамбу, щоб все це відновити. Але це вже точно буде наш рідний український Крим", - розповів Данілов.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня Каховська ГЕС була підірвана окупантами. Десятки населених пунктів на півдні України були затоплені. В офісі генпрокурора попередили, що евакуації потребуватимуть понад 40 тисяч осіб, з них 25 – на окупованому російськими загарбниками Лівобережжі Херсонської області.

Повідомлялося про те, що окупанти вбивають тих, хто намагається евакуюватися.

ООН запросила доступ, щоб перейти через лінію фронту для надання допомоги жителям окупованих територій. Однак Росія не надала такої можливості.

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