Російські загарбники мають намір евакуювати окупаційну адміністрацію та вже закладають вибухівку на заводській та прилеглій території підприємства, зазначили у ГУР.

Російські загарбники готуються скоїти теракт на заводі "Кримський титан" в окупованому Армянську на півночі Криму.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook. "У тимчасово окупованому Армянську на півночі Кримського півострова, росіяни готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, через вчинений ворогом теракт на Каховській ГЕС і, як наслідок, відсутності води у Північно-Кримському каналі, процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня.

"Відновити роботу у мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе", - сказано у повідомленні.

Крім того, на території тимчасово окупованого Армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку "Кримського титану".

"Водночас інженерні підрозділи окупаційної армії Московії впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території. Теракт на підприємстві "Кримський титан", до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками", - наголошується у повідомленні.

Як підкреслили у розвідці, на холодильному обладнанні "Кримського титану" використовується близько 200 тонн технологічного аміаку.

"У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за півгодини. Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини", - наголошується у повідомленні.

Підрив Каховської ГЕС росіянами - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, що разташована від Херсона вище за течією Дніпра. Вода почала неконтрольовано витікати з Каховського водосховища й затоплювати десятки населених пункті.

В "Укргідроенерго" заявили, що гідроелектростанцію неможливо відновити. Унаслідок підриву рашистами Каховської ГЕС виникла екологічна катастрофа. Зокрема, у Дніпропетровській області виникли серйозні проблеми з водопостачанням, людей попросили дуже серйозно економити воду.

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