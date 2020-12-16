Лише кожен п’ятий громадянин (21,82%) допускає цю можливість.

Більшість українців (58,4%) не вірить, що Росія припинить свою агресивну політику щодо України, якщо та відмовиться від прагнення приєднатися до ЄС і НАТО.

Читайте такожСеред світових лідерів українці найбільше довіряють Ангелі Меркель – опитуванняЯк передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке було презентоване під час дискусії «Дипломатія 2021: пріоритети влади, очікування суспільства» у Києві.

«Лише кожен п’ятий респондент (21,82%) допускає цю можливість. При цьому такий скептицизм щодо миролюбного характеру російської політики характерний для різних прошарків суспільства», - йдеться в результатах.

Зазначається, що є певні регіональні відмінності, але навіть на сході України не припускають зміни підходів Кремля 43,55% респондентів.

«Вірять у таку імовірність лише кожен третій представник східного регіону (28,22%). Найбільш переконані у непоступливості Росії мешканці півночі - 67,02%», - констатують соціологи.

Щодо першочергових заходів, які має здійснити ЄС для протидій російській агресії 26,7% українців вважають, що це розширення санкцій проти Росії та 22,2% - запропонувати Україні членство в Євросоюзі.

«Як менш пріоритетний захід, але також важливий - «надати фінансову підтримку для соціальних та інфраструктурних проектів» (23,2% вважають цей захід пріоритетом №3). Найменш пріоритетна ініціатива з перелічених - надання Україні озброєння (пріоритетом №4 визначили цю опцію 39,8%)», - наголошують автори дослідження.

Також українці переконані, що в умовах зовнішньої агресії найбільше допомагають Україні США, так вважає 25,97% опитаних громадян. На другому місці - ЄС (17,79%). До п’ятірки увійшли також Німеччина (8,39%), Польща (6,3%) і Канада (4,42%).

Проте для третини українців було складно дати відповідь на це запитання. Найтяжче було відповідати представникам сходу (42,87%), для порівняння на заході мали труднощі з вибором більш ніж удвічі менше респондентів -15,44%.

«Схоже, що такий тренд у східному регіоні пов’язаний з відмінною оцінкою ролі Росії в розв’язанні агресії проти України», - зауважили у центрі «Нова Європа».

***Вибірка дослідження становить 2029 респондентів. Опитування проводилося дослідницькою агенцією Info Sapiens методом CAPI (особисті інтерв’ю вдома у респондента з використанням планшетів, computer-assisted personal interviews) на замовлення Центру «Нова Європа».

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. Із дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 2,2%.

Опитування проводилося 6 – 19 листопада 2020 року.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров