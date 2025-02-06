Воєнні ризики турбують чверть опитаних.

Українців найбільше турбують зростання цін та економічна криза. Ці проблеми випередили страх посилення обстрілів та подальшої окупації українських територій.

Як свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", третина опитаних громадян вважають інфляцію та економічну кризу основними загрозами, що можуть чекати на Україну впродовж наступного року (33% та 32% відповідно). Воєнні ризики - посилення обстрілів та подальша окупація українських територій - турбують 27% та 25% українців відповідно.

18% респондентів вважають загрозою демографічну кризу, 17% - припинення підтримки від іноземних партнерів. 16% опитаних громадян побоюються повернень відключень світла та теплопостачання, трохи менше (14%) вважають однією з головних проблем політичну кризу.

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"Спостерігається пряма залежність між оцінками сприйняття загальної ситуації в країні та оцінкою потенційних загроз. Так, у групі респондентів - "оптимістів", котрі позитивно оцінюють напрям розвитку країни та мають оптимістичні сподівання на майбутнє України, частіше актуальними загрозами є посилення обстрілів, припинення підтримки від іноземних партнерів, відключення світла та теплопостачання, масовий виїзд українців за кордон, замороження конфлікту, погіршення екології".

За їхніми словами, з іншого боку респонденти - "песимісти" частіше загрозами вважали економічну, демографічну та політичну кризи, недотримання демократичних прав і свобод, конфлікти у суспільстві, необхідність посилення мобілізації.

Опитування щодо війни в Україні

Згідно з одним з останніх опитувань, за рік у Польщі зменшилася кількість людей, які підтримують вступ України до Європейського Союзу та Північноатлантичного Альянсу.

Інша дослідницька група з'ясувала, що 67% німців підтримують надання Україні військової підтримки. Крім того, більшість з них виступає за збільшення допомоги українському війську.

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