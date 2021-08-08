Обидва фігуранти довго були в розшуку і затримані лише у березні 2020 року.

Обвинувачені у викраденні та катуванні активістів Майдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького вийшли з СІЗО.

Про це у Facebook повідомила журналістка Ольга Худецька.

"Судді у справі викрадення, катування Ігоря Луценка і Юрія Вербицького - вирішили сходить дружно у відпустку саме тоді, коли закінчувався запобіжний у двох обвинувачених - Сергія Мисливого та Івана Новотного. Їм інкримінували участь у злочинній організації та власне виконання злочину", - зазначила вона.

Обидва фігуранти довго були в розшуку і затримані лише у березні 2020.

Як уточнила Худецька, Новотного правозахисники застали на виході з СІЗО. Його випустили рівно о 00:01 після спливу строку запобіжного заходу.

Мисливого ж зустріли у Печерському суді - він отримав нову підозру від ДБР і прокурорів, і суд тепер вирішує чи брати його знов під варту вже за новою підозрою.

Раніше в Офісі генерального прокурора нарікали, що двоє обвинувачених у причетності до викрадення і катування активістів Майдану під час Революції гідності 7 серпня можуть вийти на волю через дії суддів Білоцерківського міськрайонного суду Київської області.

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Викрадення Луценка і Вербицького - довідка УНІАН

21 січня 2014 року Луценка і Вербицького "тітушки" викрали з Олександрівської лікарні та вивезли з Києва. Після тортур їх залишили у лісі.

Вербицький від отриманих травм помер. 22 січня 2014 року його тіло виявили у лісі під Гнідином Бориспільського району Київської області.

28 грудня 2020 року прокуратура направила до суду обвинувальні акти проти Сергія Мисливого та Івана Новотного. Їм інкримінують участь у злочинній організації, яка була створена для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, викрадення і катування Вербицького та Луценка, а також перешкоджання проведенню мирних зібрань під час Євромайдану.

Окремо Мисливому інкримінується вбивство Вербицького, а також використання та підбурювання до підробки офіційних документів, зокрема, паспорта громадянина України.

З моменту затримання у березні 2020 року Мисливий та Новотний утримуються під вартою.

Автор: Дмитро Захаров