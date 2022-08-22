86% українців вважають, що російське керівництво несе основну відповідальність за війну в Україні.

Понад 75% опитаних українців після перемоги України підтримають рішення про повний розрив усіх стосунків з Росією аж до цілковитої заборони на в'їзд росіян до нашої країни.

Про це йдеться у результатах соціологічного опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.

"Понад 75% респондентів підтримають рішення після перемоги України та деокупації її території про повний розрив усіх стосунків з Російською Федерацією аж до цілковитої заборони на в'їзд росіян в Україну", - зауважують соціологи.

Також зазначається, що 86% респондентів вважають, що російське керівництво несе основну відповідальність за війну в Україні.

"42,5% опитаних вважають також, що така сама відповідальність лежить і на громадянах Росії. Водночас, близько 20% серед іншого звинувачують у вторгненні керівництво України, а 18% і 16% - держави-члени НАТО і керівництво США відповідно", - йдеться у результатах опитування.

Як проводилося опитування

Опитування проводилося з 5 по 12 серпня методом face-to-face у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській областях - лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося у 112 населених пунктах (57 міських та 55 сільських) серед 2 тис. 24 респондентів віком від 18 років. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.