Протестувальники погрожують зупинити весь залізничний транспорт в Україні, якщо керівництво УЗ їх не почує.

Під будівлею Кабінету міністрів сьогодні протестують залізничники. Організувала протести профспілка залізничників і транспортних будівельників України.

Про це йдеться в анонсі профспілки 16 лютого.

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Працівники УЗ незадоволені діями керівництва, яке, на їхню думку, затягує з розглядом підвищення зарплат. За словами представників профспілки, наразі рівень зарплат є «нижчим за середній».

«Залізничники заслуговують на соціальний діалог. І ми завтрашньою акцією (17 лютого – УНІАН) під Кабінетом міністрів спробуємо повернути діалог у нормальне конструктивне русло», – заявив голова дорожньої профорганізації Львівської залізниці Артем Корольков.

Головними причинами акції залізничники назвали занизьку заробітну плату та масові скорочення.

Під час протестів спікери зі сцени пригрозили провести всеукраїнську акцію непокори з повною зупинкою залізничного транспорту в Україні.

Крім того, учасники мітингів закликали скасувати рішення про неповний робочий день для окремих категорій працівників, перерахування пенсій до Професійного недержавного фонду «Магістраль» на користь працівників у 100% обсязі, ухвалити рішення про 100% відшкодування державою проїзду пасажирів-пільговиків.

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Автор: УНІАН