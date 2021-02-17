Під будівлею Кабінету міністрів сьогодні протестують залізничники. Організувала протести профспілка залізничників і транспортних будівельників України.
Про це йдеться в анонсі профспілки 16 лютого.
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Працівники УЗ незадоволені діями керівництва, яке, на їхню думку, затягує з розглядом підвищення зарплат. За словами представників профспілки, наразі рівень зарплат є «нижчим за середній».
«Залізничники заслуговують на соціальний діалог. І ми завтрашньою акцією (17 лютого – УНІАН) під Кабінетом міністрів спробуємо повернути діалог у нормальне конструктивне русло», – заявив голова дорожньої профорганізації Львівської залізниці Артем Корольков.
Головними причинами акції залізничники назвали занизьку заробітну плату та масові скорочення.
Під час протестів спікери зі сцени пригрозили провести всеукраїнську акцію непокори з повною зупинкою залізничного транспорту в Україні.
Крім того, учасники мітингів закликали скасувати рішення про неповний робочий день для окремих категорій працівників, перерахування пенсій до Професійного недержавного фонду «Магістраль» на користь працівників у 100% обсязі, ухвалити рішення про 100% відшкодування державою проїзду пасажирів-пільговиків.
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