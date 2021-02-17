Протести в Києві - залізничники вийшли на мітинг під Кабмін / Владислав Бовтрук, "Страна"

Під будівлею Кабінету міністрів сьогодні протестують залізничники. Організувала протести профспілка залізничників і транспортних будівельників України.

Про це йдеться в анонсі профспілки 16 лютого.

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Працівники УЗ незадоволені діями керівництва, яке, на їхню думку, затягує з розглядом підвищення зарплат. За словами представників профспілки, наразі рівень зарплат є «нижчим за середній».

«Залізничники заслуговують на соціальний діалог. І ми завтрашньою акцією (17 лютого – УНІАН) під Кабінетом міністрів спробуємо повернути діалог у нормальне конструктивне русло», – заявив голова дорожньої профорганізації Львівської залізниці Артем Корольков.

Головними причинами акції залізничники назвали занизьку заробітну плату та масові скорочення.

Владислав Бовтрук, "Страна"

Під час протестів спікери зі сцени пригрозили провести всеукраїнську акцію непокори з повною зупинкою залізничного транспорту в Україні.

Крім того, учасники мітингів закликали скасувати рішення про неповний робочий день для окремих категорій працівників, перерахування пенсій до Професійного недержавного фонду «Магістраль» на користь працівників у 100% обсязі, ухвалити рішення про 100% відшкодування державою проїзду пасажирів-пільговиків.

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Автор: УНІАН