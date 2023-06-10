Військові зможуть піти у відпустку на 30 днів, а також ще на 10 додаткових днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Верховна Рада підтримала законопроект №9378 щодо відпусток військовим, збільшивши їх до 40 днів.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за ухвалення відповідного законопроекту в цілому проголосувало 270 нардепів.

Він передбачає надання військовим відпустки у 30 днів, а також ще 10 додаткових днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

За словами Железняка, відпустка може бути надана частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців.

"Це частина з того законопроекту №9342, який був по виплатам військовим. Але його розгляд затягується до вже до липня. Але до другого читання у основному законопроекті (№9342) була також норма про відпустку курсантів (20 днів літня +10 днів зимова), але цих норм в прийнятому сьогодні №9378 немає", - уточнив нардеп.

Тепер закон має підписати спікер ВР, а згодом президент.

Відпустки у ЗСУ - головне

Наприкінці травня Верховна Рада зробила перші кроки до збільшення доплат та відпусток для військових, ухваливши відповідний законопроект у першому читанні.

6 червня президент України Володимир Зеленський наголосив, що наразі про демоболізацію не може йтися, адже війна триває. Він підкреслив, що командири та командувачі на відповідних напрямках мають забезпечувати ротації особового складу, щоб військові могли відновити сили.

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