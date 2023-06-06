Однак військове керівництво має здійснювати ротацію захисників та захисниць.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наразі не може йтися про демобілізацію військових, адже війна триває. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на брифінгу у Києві.

"Про демобілізацію, мені здається, говорити рано. Війна продовжується", - зазначив він.

Водночас, глава держави наголосив, що військове керівництво має здійснювати ротацію захисників та захисниць.

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"І це відбувається під керівництвом головнокомандувача та Генштабу… Вони цим займаються. І повинні цим займатися вони та командувачі на місцях. І дуже важливо, щоб вони розуміли, чим живе військовий сьогодні, наскільки він готовий далі воювати, чи треба йому відновити свої сили", - сказав Зеленський.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект, який передбачає збільшення доплати та відпусток для військових.

Законопроектом передбачено, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода від 30 тисяч до 100 тисяч гривень пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань. Крім того, пропонується строковикам щомісячно виплачувати додаткову винагороду в розмірі 6 тисяч гривень.

Депутати також пропонують запровадити 40 днів відпустки для військових.

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