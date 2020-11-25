Близькі люди загиблої в соцмережах розповіли про жінку, яку знайшли мертвою на узбережжі Чорного моря.

Жінка, знайдена 23 листопада мертвою в курортному селищі Затока Білгород-Дністровського району Одеської області, виявилася вчителькою, яка страждала від невиліковної хвороби.

Читайте такожНа Житомирщині поховали полярника через півроку після його самогубства на антарктичній станціїЯк повідомили УНІАН у Білгород-Дністровському відділі поліції, жінка, яка потонула в Чорному морі, працювала вчителькою в місті Білгород-Дністровський.

«На жаль, у неї було важке онкологічне захворювання», - пояснили у відділі, додавши, що версія «самогубство» підтвердилася.

Як повідомили в соціальних мережах люди, які добре знали загиблу, це вчителька Ірина Афанасьєва. Вони опублікували фото Афанасьєвої, і звернулися до всіх з проханням не судити її за вчинене.

«Нічого в душі крім болю і безсилля перед твоєю хворобою ... Хвороба виявилася сильнішою за тебе. Прости за те, що не змогли тобі допомогти», - написала знайома загиблої Ірина Чернега.

За словами користувачів соціальних мереж, Афанасьєва - вчитель-філолог, працювала у Білгород-Дністровській загальноосвітній школі №4.

Відзначається, що вона була хорошим педагогом і класним керівником.

Вирішивши покінчити життя самогубством, жінка приїхала до берега моря, в Затоку. Очевидці зазначають, що бачили, як вона роздяглася, склала на березі свої особисті речі, і увійшла у воду.

Самогубство вчительки: що ще відомо

Раніше повідомлялося, що тіло загиблої знайшли на узбережжі Чорного моря. За попередніми даними, смерть жінки настала внаслідок утоплення та переохолодження.

Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України.

Остаточна причина смерті буде встановлена після отримання результатів судово-медичної експертизи.

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Автор: Лариса Козова