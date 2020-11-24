У поліції стверджують, що це - самогубство.

У курортному селищі Затока Білгород-Дністровського району Одеської області на узбережжі Чорного моря виявлено мертвою оголену жінку.

Читайте такожУ Житомирській області чоловік підпалив дружину, бо подумав, що зраджує (відео)Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, тіло жінки було виявлено 23 листопада.

«Жінку, 1967 року народження, без зовнішніх ознак насильства виявили вчора... Поруч поліцейські знайшли акуратно складені речі», - повідомили в главку.

Загибла - жителька одного із сіл зазначеного району. За попередніми даними, її смерть настала внаслідок утоплення та переохолодження.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України. Остаточну причину смерті буде встановлено після отримання результатів судово-медичної експертизи. Слідство триває.

Водночас, як повідомляють у соціальних мережах очевидці події, виявлена жінка була оголеною.

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Автор: Лариса Козова