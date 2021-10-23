Одночасно суд визначив для підозрюваних альтернативу у вигляді застави у сумі понад понад 680 тис. грн для кожного.

Підозрюваних у спробі підпалу будинку заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви взяли під варту.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури у Facebook.

"Дарницький районний суд у суботу, 23 жовтня задовольнив клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва та заарештував на два місяці підозрюваних у спробі підпалу будинку заступника голови ОПУ", - йдеться у повідомленні.

Одночасно суд визначив для підозрюваних альтернативу у вигляді застави у сумі понад понад 680 тис. грн для кожного.

Підозрювані - чоловіки 20-ти та 25-ти років, раніше не судимі. Їхні дії кваліфікували за ч. 2 ст. 194 та ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються обставини кримінального правопорушення та причетні до нього інші особи.

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Як повідомляв УНІАН, за даними слідства, оприлюдненими Офісом генпрокурора, один з підозрюваних, 20-річний житель столиці, отримав через месенджер Telegram замовлення на підпал вказаного будинку. За виконання замовлення, підозрюваному, з його слів, пообіцяли заплатити 7 тис. доларів.

До вчинення злочину чоловік залучив свого знайомого - 25-річного жителя Черкаської області, якому пообіцяв віддати частину цієї суми.

Придбавши необхідні для підпалу засоби, а саме - бензин та керосин, ємкості та клейкі стрічки, зловмисники приготували три пляшки із "коктейлем Молотова" та в ніч на 22 жовтня прибули до місця вчинення злочину у Дарницькому районі. Спочатку вони нанесли фарбою на паркані даного будинку образливі написи, після чого - поки один з чоловіків спостерігав за обстановкою, інший – підпалив пляшку з "коктейлем Молотова" та кинув її через паркан на територію двору.

Під час спроби підпалити другу пляшку зловмисник був помічений сторонніми особами та намагався втекти, однак "за гарячим слідом" був затриманий правоохоронцями. Згодом правоохоронці затримали і його спільника.

Автор: Тамара Отовська