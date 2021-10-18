Зловмиснику загрожує десять років в'язниці.

В Одеській області чоловік підпалив автобус і вантажівку односельця, якому вирішив помститися.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, про те, що невідомий підпалив припарковані біля двору транспортні засоби, до правоохоронних органів повідомив їх власник. Злочин скоєно на території Успенівської територіальної громади.

В ході оперативно-слідчих дій встановлено, що підозрюваний - 32-річний місцевий житель, який підпалив автобус і вантажівку односельця.

Як з'ясувалося, між 35-річним потерпілим і зловмисником стався конфлікт.

Читайте такожУ Миколаєві чоловік напав з ножем на співробітника поліції охорони (фото)"Таким чином чоловік помстився власнику транспортних засобів", - розповіли в главку.

Чоловікові оголосили підозру в умисному знищенні майна шляхом підпалу.

У рамках провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, призначено низку експертиз. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Раніше повідомлялося, що під Києвом чоловік посварився з колишньою дружиною і підпалив двері в її квартиру.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Лариса Козова