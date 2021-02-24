Адвокат розповів про зустріч з активістом у СІЗО.

Сьогодні, 24 лютого, адвокат активіста Сергія Стерненка відвідав його в одеському СІЗО.

Читайте також7 років боротьби і 7 років в'язниці: що відомо про активіста Сергія СтерненкаПро це повідомляється на каналі Sternenkо в Telegram. "Він в порядку, наскільки це можливо за цих умов. Передає усім вітання і просить боротися до кінця!", - йдеться у повідомленні.

Також до повідомлення прикріплений лист, в якому Сергій Стерненко зазначив, що шокований вироком суду.

"Цей неправовий, а політичний вирок без жодного доказу став для мене шоком. Я тут в ізоляції, не знаю новин, але впевнений, що ви це свавілля так просто не залишите. Скаржитись на умови не буду. Тюрма є тюрма", - написав Стерненко у листі.

Адвокати активіста Сергія Стерненка вимагають, щоб його перевезли з Одеського СІЗО до Києва. Вони вважають, що там йому буде безпечніше, ніж в Одесі.

Вирок Стерненку

23 лютого, Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Його й іншого обвинувачуваного у справі Руслана Димчука взяли під варту в залі суду і відвезли в СІЗО.

Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів за ч. 2 ст. 146 ("незаконне позбавлення волі або викрадення людини"), ч. 2 ст. 187 ("розбій") та ч. 1 ст. 263 ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами") УКУ, а покарання призначили за ст. 187 і 263, оскільки за ст. 146 вже минув строк притягнення до кримінальної відповідальності. Димчука визнали винним за ст. 146 і 187 і призначили аналогічний строк ув'язнення.

У Києві люди вийшли на акції протесту проти арешту Cтерненка. Учасники спалили два поліцейських шоломи, які забрали у правоохоронців під час сутичок.

Справа Стерненка: що відомо

У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж і стартовий (шумовий) пістолет.

Слідчі дії проводились на підставі заяви громадянина Сергія Щербича про викрадення з метою заволодіння його грошовими коштами на суму 300 грн.

Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами і відправили в СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.

Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

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Автор: УНІАН