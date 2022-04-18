Знаковий перехід громади з російської церкви до української відбувся прямо у військовому ліцеї Києва.

У Києві священик РПЦ, який заперечував війну, пішов з церкви столичного військового ліцею, бо відмовився приєднатися до Української церкви. Коли він йшов, то "прихопив" із собою усе - ікони, престол вівтаря та навіть квіти на газоні.

Про це повідомляє ТСН.

Священник отець Валерій ще учора був настоятелем храму святого Миколая у столичному військовому ліцеї. Проте тепер він пакує речі, аби виїхати з території навчального закладу. З ним розривають угоду про оренду. Нещодавно отець Валерій поминав у церкві росіян Кирила та Онуфрія, він читав проросійські проповіді та заперечував війну.

Керівник ліцею та герой України, генерал Ігор Гордійчук, особисто приходив до отця Валерія, аби повідомити йому про рішення розірвати договір про оренду приміщення. Настоятелю кілька разів пропонували приєднатися до Української церкви, але він відмовлявся. Тому Гордійчук ухвалив рішення заснувати у навчальному закладі нову парафію - Православної церкви України.

"Зважаючи, що в нас воєнний стан і повномасштабна агресія, гинуть найкращі наші хлопці і дівчата, і навіть діти, на жаль, то я, як старший, тут військовий начальник не можу дозволити, щоб московські посіпаки на території військового об’єкту, щоб знаходились", - каже Гордійчук.

До вечора з храму винесли все, не тільки ікони. З вівтаря демонтували навіть престол, за яким служили літургію, а з газону навколо храму викопали квіти. І хоч в храмі лишились голі стіни, новий священик та військова громада сповнені оптимізму. Вони впевнені, що встигнуть навести тут порядок, аби провести службу вже на Великдень.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Чернігівщині релігійна громада перейшла з Московського патріархату до ПЦУ.

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