На щастя, ніхто з фігурантів інциденту не постраждав.

В ніч із 8 на 9 травня у Дніпровському районі Києва компанія молоді на Toyota Land Cruiser на швидкості протаранила вісім автомобілів.

Про це повідомив один з місцевих Telegram-каналів.

ДТП нібито сталася на вулиці Регенераторній. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

"Масштабна нічна ДТП у Києві. Молоді люди на Toyota Land Cruiser у дворовому проїзді протаранили вісім автомобілів. Люди не постраждали", – йдеться у повідомленні.

З'явилися також кілька фото з місця аварії. На кадрах видно, що постраждали припарковані автівки. Невідомо, чи перебував водій позашляховика у стані сп'яніння.

Нагадаємо, 3 травня на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Ситне Дубенського району Рівненської області сталося зіткнення бензовоза, маршрутного автобуса та легковика. У ДТП загинуло 26 осіб: 24 пасажири та двоє водіїв (мікроавтобуса та автобуса).

Пізніше радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив, що в результаті аварії загинули 27 осіб.

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