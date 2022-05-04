Раніше повідомлялося про 16 жертв.

У страшній ДТП у Рівненській області, де зіткнулися мікроавтобус, бензовоз і пасажирський автобус, поліцейські виявили останки тіл 27 загиблих. Раніше повідомлялося про 16 загиблих.

Нове число жертв уточнив радник глави МВС Антон Геращенко.

"З 38 пасажирів автобуса вціліло лише 12 осіб. Вижив, але у важкому стані перебуває водій бензовозу. 27-й загиблий - водій мікроавтобуса "Мерседес Віто", який за попередньою версією і став винуватцем наймасштабнішої трагедії на дорогах України за останнє десятиліття", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

За інформацією голови ОВА Віталія Коваля, госпіталізовано 12 постраждалих у ДТП.

За його словами, тимчасово рух ділянкою дороги, де сталася ДТП, обмежено - патрульні організували об'їзд транспорту з боку Рівного та Львова.

За даними президента Володимира Зеленського, в ДТП загинули 17 осіб, але жертв може бути й більше.

Як повідомляв УНІАН, за даними поліції, ввечері 3 травня на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік від села ситне Дубенського району Рівненської області сталося зіткнення бензовоза, маршрутного автобуса та легковика.

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