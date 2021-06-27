У Солом'янському районі Києва відкрили сквер на честь Героя України генерал-майора Максима Шаповала.
Також там відкрили пам’ятний знак, присвячений українським розвідникам, повідомляє КМДА.
Максим Шаповал загинув 27 червня 2017 року: він був убитий найманцем, дії якого координувалися ФСБ Росії та ГРУ ГШ збройних сил РФ.
У центрі скверу встановили садово-паркову скульптуру із емблемою Головного управління розвідки МО України – пам’ятний знак, присвячений українським розвідникам. Автор проекту став народний художник України Микола Ількович Білик.
Вбивство Шаповала
Співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони Максим Шаповал загинув внаслідок вибуху автомобіля, що стався у Солом’янському районі Києва близько восьмої ранку 27 червня 2017 року. Справу класифікували за статтею "теракт". ЗМІ називали основними версіями убивства Шаповала дії російських спецслужб.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Києві на Подолі з’явився сквер імені Василя Сліпака
- У День Конституції України відбудеться урочисте засідання парламенту
- В Одесі відбувся Мегамарш у вишиванках (фото, відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram