У центрі скверу встановили садово-паркову скульптуру із емблемою Головного управління розвідки МО України.

У Солом'янському районі Києва відкрили сквер на честь Героя України генерал-майора Максима Шаповала.

Також там відкрили пам’ятний знак, присвячений українським розвідникам, повідомляє КМДА.

Максим Шаповал загинув 27 червня 2017 року: він був убитий найманцем, дії якого координувалися ФСБ Росії та ГРУ ГШ збройних сил РФ.

У центрі скверу встановили садово-паркову скульптуру із емблемою Головного управління розвідки МО України – пам’ятний знак, присвячений українським розвідникам. Автор проекту став народний художник України Микола Ількович Білик.

Вбивство Шаповала

Співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони Максим Шаповал загинув внаслідок вибуху автомобіля, що стався у Солом’янському районі Києва близько восьмої ранку 27 червня 2017 року. Справу класифікували за статтею "теракт". ЗМІ називали основними версіями убивства Шаповала дії російських спецслужб.

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Автор: Олег Давигора