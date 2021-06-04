Комісія з питань найменувань ухвалила рішення про присвоєння скверу на розі Андріївського узвозу та Боричевого Току імені відомого оперного співака, Героя України, який загинув у боях на Донбасі, Василя Сліпака.
Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, інформує прес-служба КМДА.
Також комісія присвоїла назви нові назви одній вулиці та двом площам:
- проїзду від вулиці професора Підвисоцького до житлового комплексу «Новопечерські Липки» у Печерському районі назву «вулиця Миколи Костомарова»;
- безіменній площі на перетині вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова у Печерському районі назви «Кловська площа»;
- безіменній площі на перетині проспекту Відрадного та вулиці Героїв Севастополя у Солом’янському районі назви «площа Відрадна».
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Члени комісії також підтримали перейменування низки вулиць та провулків:
- вулиці Академіка Кржижановського у Святошинському районі на вулицю Омеляна Пріцака;
- провулку Бабушкіна у Шевченківському районі на провулок Сеньківський;
- вулиці Кайсарова у Голосіївському та Солом’янському районах на вулицю Холодноярську;
- вулиці Крайньої у Деснянському районі на вулицю Осипа Мандельштама;
- вулиці Радгосп «Совки» у Солом’янському районі на вулицю Пронівську;
- провулку Радищева у Солом’янському районі на провулок Юрія Матущака;
- вулиці Саратовської у Шевченківському районі на бульвар Павла Вірського;
- вулиці Павла Вірського у Деснянському районі на вулицю Анатолія Авдієвського;
- провулку Валентини Терешкової 2-го у Дарницькому районі на провулок Христини Алчевської.
Крім того, комісія підтримала рішення щодо присвоєння дитячій школі мистецтв № 5 в Оболонському районі імені видатного українського хормейстера та диригента, Героя України, народного артиста України, професора Льва Венедиктова, а школі № 29 І-ІІІ ступенів в Оболонському рані - імені видатного полководця, військового діяча, останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського.
Сквер імені Сліпака у Києві
Травні 2018 року петиція про створення арт-скверу імені Сліпака на Андріївському узвозі набрала понад 10 тис. підписів киян.
У жовтні того ж року Київрада затвердила заходи щодо створення скверу.
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