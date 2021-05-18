Мустафа Найєм з цього приводу лишив щемливе повідомлення.

У екс-нардепа й журналіста Мустафи Найєма помер батько.

Про це політик повідомив у Facebook.

Читайте такожМовний конфлікт під Одесою: ЗМІ повідомляють, що викладача звільнилиСтарший Найєм помер вчора, 17 травня.

«Учора вечері пішов наш тато. Великий, сильний, красивий, світлий, відкритий, гордий, суворий і ніжний. Мені шкода, що я не вмів казати «люблю» найближчій людині. Мені взагалі шкода, що ми мало розмовляли. Йому цей борг я вже не поверну. Буду віддавати сину», – написав він.

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Автор: Яна Ставська