Старший Найєм помер вчора, 17 травня / фото УНІАН
У екс-нардепа й журналіста Мустафи Найєма помер батько.
Про це політик повідомив у Facebook.
Читайте такожМовний конфлікт під Одесою: ЗМІ повідомляють, що викладача звільнилиСтарший Найєм помер вчора, 17 травня.
«Учора вечері пішов наш тато. Великий, сильний, красивий, світлий, відкритий, гордий, суворий і ніжний. Мені шкода, що я не вмів казати «люблю» найближчій людині. Мені взагалі шкода, що ми мало розмовляли. Йому цей борг я вже не поверну. Буду віддавати сину», – написав він.
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