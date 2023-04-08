Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш зазначив, що текст хресної дороги він дізнався зі ЗМІ і висловив обурення.

Ватикан вирішив повторити минулорічну практику і під час хресної дороги в Колізеї поєднати українського та російського підлітків, хоча торік подібна ініціатива з жінками обурила українську сторону.

"Люди з земель, поранених бомбами, ракетами, пострілами чи убивчою ненавистю, раніше ділилися з Папою Франциском своїми свідченнями – і ці спогади стали роздумами, які супроводжують молитву Хресної дороги цього року". - йдеться у повідомленні Vatican News.

На десятій зупинці, на якій роздуми зосереджені на тому, як Ісус був обдертий з одягу, упорядники поєднали свідчення українського та російського підлітків. Перший розповідає про те, як вночі тікав із родиною з Маріуполя, вирішивши податися до Італії, де була бабуся. На кордоні ж довелося попрощатися з батьком.

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"Коли ми прибули до Італії, я сумував. Я почувався обдертим з усього: повністю голим. Я не знав мови і не мав жодного друга. Бабуся старалася, щоб я почувався щасливим, але я повторював, що хочу повернутися додому. Врешті, моя сім’я вирішила повернутися в Україну", – розповів він.

А росіянин сказав таке: "Я російський хлопець, і коли це говорю, то майже відчуваю провину, й одночасно, не розумію чому, а тому почуваюся подвійно зле. Обдертий зі щастя та мрій на майбутнє". Росіянин згадує про свого старшого брата, який через кілька днів після 18-річчя "вирушив у подорож", а потім прийшло повідомлення про його смерть. "Нам всі казали, що ми повинні пишатися, але вдома були лише смуток і страждання. Подібне сталося з татом і дідом, які виїхали, і не маємо про них жодної звістки", – сказав російський хлопець.

При цьому посол України при Святому Престолі Андрій Юраш зазначив, що текст хресної дороги Via Crucis він дізнався зі ЗМІ і висловив обурення. "Російський хлопець, зокрема, розповість про свого вбитого брата та тата й дідуся, які зникли безвісти на війні. Але він точно забуде згадати, що його родичі приїхали в Україну, щоб убити не лише батька українського хлопчика, а всю родину… а не навпаки!".

Хресна хода у Ватикані: що було в 2022 році

У 2022 році у Ватикані вирішили, що під час Хресної дороги на Страсну п’ятницю з Папою Франциском українка і росіянка разом мають нести хрест. Попри гучну критику і незгоду з Боку Україні, Святий Престол не змінив свої плани.

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