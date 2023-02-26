Папа Франциск не хоче відвідувати Київ, не відвідавши при цьому Москву.

Папа Римський Франциск має намір в майбутньому приїхати до Києва, але поки для такого візиту ще не склалися необхідні умови. Про це в інтерв'ю American Magazine розповів архієпископ Пол Річард Галлагер, який виконує функції міністра закордонних справ Ватикану.

Раніше Папа Франциск заявляв, що має намір відвідати Київ в рамках одного турне разом з Москвою.

"Це ідеальний сценарій Папи, але поки про це не йдеться. Українці постійно повторюють своє запрошення, але запрошення з Москви не надходить", – сказав дипломат.

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У Ватикані допускають, що візит до Києва може відбутися і без обов'язкового відвідування Москви в тому ж турне. Однак Папа не хоче перетворювати поїздку на просто символічний жест.

"Я думаю, що Папа хоче сказати: "Я хочу відвідати обидві сторони цього конфлікту в той час, коли мій візит буде ключовим для вирішення цієї жахливої війни." І я вважаю, що в даний момент таких умов і такої ситуації не існує", – заявив Галлагер.

При цьому дипломат підкреслив, що Ватикан як і раніше засуджує російське вторгнення, підтримує територіальну цілісність України і наполягає на виведенні російських військ з України.

Війна в Україні - позиція Ватикану

На початку російського вторгнення Ватикан запропонував свої послуги в якості можливого посередника у переговорах між Україною і Росією.

На Великдень у Ватикані провели Хресну ходу, на якій хрест несли разом українка і росіянка. Такий жест примирення викликав обурення українців.

При цьому Папа Римський Франциск зробив кілька вельми неоднозначних заяв про війну в Україні. Зокрема він висловлював думку, що Захід спровокував Путіна на вторгнення. Також він назвав убиту в Москві пропагандистку Дарину Дугіну "невинною жертвою війни".

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