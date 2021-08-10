При цьому недовіра найчастіше висловлюється російським ЗМІ, чиновникам та Верховній Раді України.

Серед державних та суспільних інститутів українці найбільше довіряють Збройним силам України, волонтерським організаціям та церкві.

Про це йдеться в результатах дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, зазначається, що серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до ЗСУ (їм довіряють 68% опитаних), волонтерських організацій (64%), церкви (63,5%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (61%) та голови міста (селища, села), в якому проживає респондент (57%).

Далі йдуть Державна прикордонна служба (55%), Національна гвардія України (54%), добровольчі батальйони (53,5%) та ради міста (селища, села), в якому проживає респондент (51%).

При цьому недовіра найчастіше висловлюється засобам масової інформації Росії (не довіряють їм 79% опитаних), державному апарату (чиновникам) (76%), Верховній Раді України (75%), судам (судовій системі загалом) (74%) та уряду України (72%).

Також не довіряють українці політичним партіям (72%), прокуратурі та комерційним банкам (по 71%), Національному антикорупційному бюро України та Національному агентству з питань запобігання корупції (по 70%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (69%), Вищому антикорупційному суду (68%), Державній податковій службі Україні (65%) та Державній митній службі Україні (65%).

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Далі за рейтингом недовіри йдуть місцеві суди (65%), Конституційний та Верховний суди (по 63%), Національний банк України (60%), президент України (58%), профспілки (55%), Національна поліція (53%), Рада національної безпеки та оборони України (51%), Служба безпеки України (50%).

Дослідження було проведене соцслужбою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2 тис. 19 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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Автор: Таня Поляковська