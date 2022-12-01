Це пов'язано з певною логістикою і процесами друку закордонних паспортів.

Станом на сьогодні Державна міграційна служба України (ДМС) не фіксує черг на оформлення ID-карток в Україні, проте є деякі проблеми з оформленням закордонних паспортів.

Про це повідомила голова ДМСУ Наталя Науменко під час інформаційного телемарафону.

"Не зважаючи на те, що є перебої з електроенергією, міграційна служба намагається максимально швидко та оперативно оформлювати документи. У нас взагалі зараз немає черги на оформлення ID-карток. Є певне напруження із закордонними паспортами, це пов'язано з певною логістикою і процесами їх друку, але також ми спостерігаємо, що і ДМС, і поліграфкомбінат "Україна" в цьому плані працюють досить таки потужно", - зазначила вона.

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Оформлення закордонних паспортів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на початок листопада Державна міграційна служба оформила понад 2,1 млн закордонних паспортів.

Громадянам України, які через війну виїхали за кордон, дозволили отримувати відразу два паспорти: внутрішній і закордонний.

В Україні з 1 листопада подорожчало термінове оформлення внутрішнього і закордонного паспорта, а також низки інших документів.

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