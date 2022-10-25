У паспортах окупанти вказують місце реєстрації "ДНР Маріуполь".

Окупанти почали паспортизацію населення у Маріуполі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, в Маріупольському районі в с. Мангуш видано перші паспорти Росії маріупольцям.

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"Правда, не без "чорної мітки". Місце реєстрації - "днр Маріуполь". Ти наче "росіянин", але не такий як росіяни. Недонелюдь", - зазначив Андрющенко.

За його даними, швидкість обробки наднизка, тому процес затягнеться на місяці. В першу чергу паспорти видаватимуть тим, хто працює на бюджетні установи.

Російська окупація Маріуполя - що відомо

Як відомо, у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ в Україну російські загарбники оточили Маріуполь і тривалий час обстрілювали з важкої артилерії та завдавали авіаційних і ракетних ударів, після чого зруйнували і захопили місто.

За словами мера Маріуполя росіяни вбили вдвічі більше маріупольців, ніж німці під час Другої світової.

Освітян, медиків і всіх "бюджетників" у Маріуполі змушують до 1 січня отримати російські паспорти, а підлітків намагаються завербувати у "неопіонерський путінюгенд".

З 26 вересня в місті почали зносити будівлі, в яких жили люди. Городян просто виганяють на вулицю і не надають ніякої заміни.

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