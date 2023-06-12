Чоловік виїхав з України як біженець на початку російського вторгнення.

Біженець з України виграв 500 тисяч євро у бельгійську лотерею. Відомо, що приз дістався чоловікові віком 18-24 роки, який живе в Брюссельському столичному регіоні, проте його особу не розкривають.

Як пише "Європейська правда", в розпорядженні якої опинився прес-реліз Національної лотереї Бельгії, українець виїхав до країни на початку повномасштабного російського вторгнення.

Зазначається, що українець придбав скретч-карту на заправці ще 16 травня. Вона коштувала йому п’ять євро. Один із номерів виявився виграшним.

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У бельгійській Національній лотереї розповіли, що з оформленням документів на виграш українцеві допомогли друзі.

"Його почуття були дуже змішаними. Він явно думав про Україну, а в цей час важко радіти всьому, що відбувається у твоїй країні. Та водночас, звичайно, він був дуже радий своїй перемозі і, перш за все, сповнений надії", – розповіла представниця лотереї Жоук Вермер, зауваживши, що чоловік наразі працює в Бельгії як біженець, але прагне якнайшвидше повернутись додому.

Відомо, що приз українець планує витратити на допомогу рідній країні, але спочатку "хоче організувати вечірку тут, у Бельгії, для сім'ї та друзів, які піклувалися про нього і допомогли йому інтегруватися в нашу країну".

Виграші в лотерею

В американському штаті Меріленд чоловік помилково придбав два лотерейних квитки замість одного та розбагатів. Він виграв 50 тисяч доларів. Гроші чоловік планує витратити на виплату боргів.

У Таїланді 61-річна Таїланду Самані Плукджай виграла в лотерею величезні гроші завдяки своєму сну. Жінка казково розбагатіла – її статки вмить зросли на 12 мільйонів бат (понад 350 тисяч доларів).

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