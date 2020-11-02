Сьогодні очільник області проінспектував хід ремонтних робіт у закладі та подякував підрядникам.

Голова обласної державної адміністрації повідомив, що проєкт рішення щодо передачі для лікування пацієнтів з СOVID-19 окремого корпусу закладу був готовий ще у вересні, але тільки минулого тижня його ухвалила обласна Рада.

«Вінницька область - єдина в Україні, де досі не було обласної інфекційної лікарні для дорослих, а лише дитяча. Розширюємо обласний центр боротьби зі СНІДом на Медмістечку. Він і так є інфекційною лікарнею, тому вирішили створити більше «ковідних» ліжок саме на його базі. На першому етапі їх має бути 80. Згодом - 240, далі – 320», - зазначив Сергій Борзов.

Сьогодні очільник області проінспектував хід ремонтних робіт у закладі та подякував підрядникам.

«Разом працюємо для вінничан. Коронавірус виключень не робить. Сьогодні в області 214 вперше інфікованих», - підкреслив голова ОДА.

На сьогодні статистика поширення коронавірусу в області є такою: м. Вінниця – 84, Теплицький район – 25, Іллінецький – 15, Тиврівський – 14, Вінницький – 12, Тульчинський – 11, Липовецький - 10, Жмеринський – 9, Козятинський – 7, Погребищенський – 6, Калинівський – 5, Барський – 4, Немирівський – 4, Бершадський – 3, Гайсинський – 3, м.Ладижин – 2.

До речі, сьогодні розпочав роботу Всеукраїнський контакт-центр МОЗ з протидії поширенню COVID-19.

Зателефонувавши за номером 0-800-60-20-19, кожен громадянин може отримати офіційну та вичерпну інформацію з усіх питань щодо коронавірусу.

До роботи контакт-центру задіяно 150 операторів. Якщо їм необхідно буде уточнити інформацію, - таке звернення вони реєструють у відповідній CRM-системі, яка автоматично надсилатиме його на розгляд до центрального чи місцевого органу влади відповідно до компетенції. А після отримання необхідної інформації оператори зв’язуються із заявником, щоб її озвучити.

«Будь ласка, дотримуйтесь карантинних правил! Бережіть один одного!» - зазначив Сергій Борзов.

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Автор: УНІАН