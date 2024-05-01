Навіть в святі дні від росіян можна очікувати заподіяння зла.

У Київській міській військовій адміністрації жителів столиці закликають обрати богослужіння онлайн замість походу до храму.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі КМВА, 5 травня, під час святкування Воскресіння Господнього, в Києві будуть задіяні усі необхідні заходи безпеки. Для підтримання правопорядку залучаються представники Національної поліції України та співробітники муніципальної охорони Києва. Вони патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян - храми, собори та Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" - з метою недопущення провокацій.

"Біля церков чергуватимуть правоохоронці, які у разу повітряної тривоги допомагатимуть евакуації вірян та священнослужителів до найближчих укриттів", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Крім того, працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри, які оперативно відстежуватимуть ситуацію в Києві задля запобігання правопорушень.

У КМВА зауважили, що комендантська година на Великдень діятиме без змін - з 00:00 до 05:00.

"Дорогі киян та гості міста, за можливості подивіться богослужіння онлайн - по ТБ або через YouTube чи Facebook. Якщо ж все ж таки вирішите піти до храму - дбайте про безпеку! Намагайтеся уникати великих скупчень людей. Не забувайте - в країні триває війна. У нашого ворога немає нічого святого! Навіть в такі світлі дні святкування Воскресіння Господнього від агресора можна очікувати лише заподіяння зла!", - наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Він додав, що загрозу провокацій чи ракетних обстрілів у цей день ніхто не знімає. Тож закликав дотримуватися правил безпеки, пам’ятати про сигнали повітряної тривоги, а при її оголошенні - прямувати до найближчого укриття.

Росія вдарила по Одесі - постраждали десятки людей

29 квітня окупанти обстріляли Одесу, вбивши п'ятьох людей та собаку. Поранення отримали 32 людини, зокрема двоє дітей та вагітна жінка.

Уночі сьогодні, 1 травня, Росія вдарила по Одесі балістичними ракетами. Відомо про загибель трьох людей, ще троє зазнали поранень. Унаслідок удару було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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