Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Цієї ночі Росія вдарила по Одесі балістичними ракетами, відомо про загибель трьох людей, ще троє - отримали поранення.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі. "Унаслідок атаки загинули три людини, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", - написав він.

Також фіксують пошкодження цивільної інфраструктури. "Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих. Ще раз дуже прошу всіх оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги", - додав голова військової адміністрації.

Відео дня

Обстріл Одеси 30 квітня: що відомо

Нагадаємо, що вночі на півдні країни лунала тривога, Повітряні сили Збройних сил України попереджали про загрозу застосування балістики окупантами.

Невдовзі стало відомо, що в Одесі пролунали вибухи, трохи згодом - ще одні. Військові попереджали про нові пуски і закликали людей залишатися в укриттях.

Відбій загрози застосування балістичного озброєння оголосили вже після опівночі. Про наслідки не повідомляли.

Вас також можуть зацікавити новини: