Міністр наголосила, що дієві гуманітарні коридори врятують життя сотням тисяч людей, у тому числі іноземним громадянам.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до світових лідерів з проханням сприяти відкриттю гуманітарних коридорів в Україні.

Про це Верещук сказала у відеозверненні до громадян.

"Звертаюся до лідерів: до Еммануеля Макрона..., Бориса Джонсона, Джозефа Байдена. Будь ласка, допоможіть відкрити реальні дієві гуманітарні коридори, які врятують життя сотням тисяч людей, у тому числі іноземним громадянам", - зазначила Верещук.

Міністр також зауважила, що наразі українці трохи дезорієнтовані заявами РФ.

Відтак вона закликала громадян довіряти та покладатися лише на офіційні джерела інформації, які подає українська влада.

"Про всі відкриття гуманітарних коридорів вам буде повідомлено заздалегідь. Прошу це розуміти в цілях вашої безпеки і збереження життя та здоров'я", - підкреслила очільниця Мінреінтеграції.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня окупанти не дали дозволу на створення "зеленого коридору" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину.

5 і 6 березня російські війська зірвали евакуацію жителів Маріуполя та Волновахи. Ворог обстрілював міста та їхні околиці.

Крім того, окупанти відривали вогонь під час евакуації людей з міста Ірпінь Київської області, загинули декілька осіб.

Неможливо організувати гуманітарні коридори до міст Буча і Гостомель, частини яких контролюють ворожі війська і де тривають бойові дії. Жителі цих міст фактично перебувають в заручниках. У містах немає світла, води, тепла, харчових продуктів.