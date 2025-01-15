Це вже 14-те голосування за режим воєнного стану в Україні.

Верховна Рада 15 січня продовжила дію режиму воєнного стану в Україні до 9 травня 2025 року. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

Він зазначає, що за президентський законопроєкт про затвердження указу президента України "Про продовження строку воєнного стану в Україні" (реєстраційний номер 12404) проголосувало 315 народних депутатів.

Ним продовжено режим воєнного стану з 8 лютого 2025 року до 9 травня 2025 року.

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Прожовження режиму воєнного стану в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора, 14 січня, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації і воєнного стану ще на 90 днів.

Це вже 14-те голосування за режим воєнного стану і загальну мобілізацію в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України 24 лютого 2022 року.

Минулого разу воєнний стан і загальну мобілізацію парламент продовжував у листопаді 2024-го - до 7 лютого 2025 року.

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