І поліція, і ТЦК мають законодавче право розшукувати і затримувати осіб, які ухиляються від військового обліку, повідомила Лариса Козак.

За порушення правил військового обліку щодо громадян може бути застосоване адміністративне затримання, яке може тривати до трьох годин, а у випадках злісної непокори - і до трьох діб, повідомила під час пресконференції заступниця начальника РТЦК та СП у Києві Лариса Козак.

Вона розповіла, що і поліцейські, і працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) мають законодавче право розшукувати, затримувати та доставляти до ТЦК осіб, які ухиляються від військового обліку.

Щодо громадян, які ігнорували виклики до ТЦК, то в разі добровільної згоди їх доставляють для оновлення даних, зазначила Козак. Якщо особа чинить непокору, правоохоронці складають адміністративний протокол та затримують військовозобов’язаного на термін до трьох годин.

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"Якщо громадянин чинить непокору із застосуванням фізичного впливу, термін такого затримання може тривати три доби. Якщо ми говоримо про ті ролики, коли люди, як здається громадськості, насильно поміщаються у транспортні засоби, то, якщо розбирати повною картиною, це була непокора, адміністративний протокол про затримання", - запевнила заступниця начальника ТЦК.

За її словами, такі заходи спрямовані передусім на усунення порушень, пов’язаних із військовим обліком, і затримання та штрафи - це інструмент для забезпечення порядку, а не примусова мобілізація.

Також Козак розповіла, чи можуть поліцейські без ТЦК, а ТЦК без поліцейських мобілізовувати громадян.

"Поліцейські мають право бути без співробітників ТЦК. Мобілізовувати ні, а проводити заходи оповіщення без співробітників ТЦК мають право, це їх прямий обов’язок. Співробітники ТЦК мають право без поліцейських мобілізовувати, але без поліцейських нам важко перевірити, чи перебуває порушник у розшуку, ми не можемо здійснити адміністративне затримання і, відповідно, не маємо ніяких правових меж здійснювати заходи адміністративного впливу в разі вчинення по відношенню до військовослужбовця певної непокори", - пояснила заступниця начальника ТЦК.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як повідомляв раніше УІНАН, станом на зараз в Україні відсутні будь-які законодавчі ініціативи щодо зміни обмеження вікової категорії в мобілізаційному процесі. Про це заявив член комітету Верховної Ради з національної безпеки Олександр Федієнко. Він вважає, що навіть якщо мобілізувати 18-річних, це не виправить ситуації на фронті.

У військкоматів є керівні документи, які постановляють мобілізовувати громадян віком 50+ років лише до частин забезпечення, розповіла заступниця начальника районного територіального центру комплектування у місті Києві, майор Лариса Козак. За її словами, відповідно до настанов та керівних документів ТЦК зазвичай військовозобов'язаних такого віку вважають придатними до несення служби в частинах забезпечення.

Також у ТЦК попередили про нові штрафи з 6 лютого. Українці, які мають статус "обмежено придатний", мають пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 лютого або їм загрожує штраф.

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