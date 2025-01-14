Відповідні законопроєкти вже зареєстровані у парламенті.

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації і воєнного стану ще на 90 днів.

Відповідно до законопроєктів №12404 і 12405 від 14 січня 2025 року, зареєстрованих на сайті парламенту, режим воєнного стану і загальну мобілізацію буде продовжено з 8 лютого 2025 року до 8 травня 2025 року.

Наступне голосування в Раді за продовження режиму воєнного стану і загальної мобілізації в Україні буде вже 13-м від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

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Минулого разу воєнний стан і загальну мобілізацію продовжували у листопаді 2024-го – до 7 лютого 2025 року.

Воєнний стан і мобілізація в Україні: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, припинення бойових дій не є підставою для скасування військового стану в Україні, сказав голова комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Для того, щоб скасувати режим воєнного стану, за його словами, мають бути гарантії безпеки.

Військовий Микола Мельник сказав, що треба зробити, щоб не довелося мобілізовувати 18-річних в Україні. Для цього, на його думку, передусім потрібно "навести лад в мобілізації, що включає боротьбу з корупцією в системі мобілізації, і в бронюванні стратегічних підприємств".

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