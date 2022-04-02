Олександр Петраков навідріз відмовився грати проти збірної Росії, яка принесла війну на його Батьківщину.

Головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков зізнався, що ніколи не потисне руки росіянам. Він навіть не допускає думки про те, що його команда в найближчому майбутньому зіграє з представниками РФ.

Про це Петраков заявив в інтерв'ю британському виданню The Guardian.

Він підкреслив, що Україна повинна якомога далі дистанціюватися від сусідів.

"Я б не хотів, щоб такий матч трапився, поки я живий. Я не хочу потискати руки цим хлопцям... ми повинні побудувати велику стіну і зробити все можливе, щоб відокремитися від них. У цих людей немає ні моралі, ні принципів. Росіяни нам не брати, вони - орда", - категорично сказав наставник "жовто-синіх".

Нагадаємо, в червні українській збірній належить провести стиковий матч з Шотландією у відборі до чемпіонату світу 2022 року. У разі успіху наші хлопці посперечаються за путівку в Катар з іншою британською збірною – Уельсом.

Варто нагадати, що збірні України та Росії зіграли один з одним лише два поєдинки. У відборі на Євро - 2000 наша команда здолала сусідів будинку з рахунком 3:2, а в Москві вирвала нічию в кінцівці (1:1), залишивши Росію без путівки на Чемпіонат Європи. Тоді курйозний гол у ворота Філімонова забив Андрій Шевченко.

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