Але наразі додаткового фінансування на реалізацію цієї мети не виділено. І, скоріш, за все, його і не буде.

В Україні до 80 тис. студентів другого року навчання пройдуть базову загальну військову підготовку в закладах вищої освіти.

Про це сказав міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час Години запитань до уряду у Верховній Раді. Він нагадав про запуск з 1 вересня цього року базової загальної військової підготовки в закладах вищої освіти.

Міністр зазначив, що вже розроблено і подано на затвердження Генштабу ЗСУ 170 освітніх програм.

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"Ми прогнозуємо зараз 75-80 тис. студентів. Це всі студенти чоловічої статі другого року навчання. Дівчата, відповідно до законодавства, можуть доєднуватися за бажанням. Зараз тривають консультації з Міноборони щодо змісту і формату практичної частини, яка має розпочатися в травні 2026 року", - наголосив Лісовий.

Міністр освіти і науки зазначив, що наразі додаткового фінансування на цю мету не виділено. "Сьогодні фінансуємо це з резерву Міносвіти. Потреба на реалізацію цієї програми лише в 2025 році – це 130 млн грн", - зазначив Лісовий.

Коли Лісовий почав мову за гроші для свого міністерства на впровадження басової військової підготовки, то міністр фінансів Сергій Марченко, який також був в урядовій ложі парламенту, заперечливо похитав головою, показуючи, що не потрібно очікувати на додаткове фінансування.

Базова військова підготовка у визух

У вишах України з 1 вересня 2025 року почнеться базова військова підготовка. Програма складатиметься з теоретичної та практичної частин.

Заступник міністра оборони Сергій Мельник заявляв, що базова військова підготовка є обов'язковою абсолютно для всіх. І якщо студенти з якихось принципів не можуть скласти іспит або склали його на "незадовільно", якщо вони відмовляються скласти військову присягу, то вони не зможуть у майбутньому продовжувати навчання у вищих навчальних закладах.

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