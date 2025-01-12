Військовий двічі пішов в СЗЧ: як його покарав суд

Чоловік переконує, що причиною його рішення була незгода з рішення ВЛК щодо статусу його придатності до військової служби.

Миргородський міськрайонний суд Полтавщини засудив військового, який залишив місце розташування підрозділу, самостійно повернувся, а потім утік вдруге.

Як йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, засуджений - уродженець Києва, був призваний під час мобілізації. На службі солдат був гранатометником відділення охорони.

Військовослужбовець самовільно залишив частину 16 березня 2024-го. Чоловік пояснив, що зробив це, оскільки вважав, що його стан здоров`я неправильно оцінили на ВЛК.

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Після СЗЧ підсудний звертався до медустанов для уточнення діагнозу, але йому відмовили у стаціонарному лікуванні. Після цього чоловік повернувся на службу добровільно 11 квітня.

На службі у чоловіка нібито почалися проблеми. За його словами, командування підговорило військовослужбовців застосувати до нього фізичну силу у якості покарання.

Через це він викликав працівників поліції та військову службу правопорядку. Вони забрали чоловіка до Миргородської лікарні для перевірки на стан сп'яніння. Підсудний вирішив втекти у Київ і більше на службу не повертався. 27 травня минулого року його затримали працівники ДБР. Із цього часу він перебував під вартою.

Миргородський райсуд визнав чоловіка винним у самовільному залишенні служби та дезертирстві. Йому призначили 5 років та 1 місяць позбавлення волі. Вирок можна оскаржити впродовж 30 днів з моменту проголошення.

СЗС в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу. Він стосується тих, хто вперше пішов у СЗЧ чи дезертирував. 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав цей закон.

9 січня Верховна Рада продовжила право на "швидке повернення" і фактично без наслідків тих, хто здійснив СЗЧ у військові частини на службу вже з 1 січня до 1 березня 2025 року. Командир і далі буде мати 3 доби для відновлення його на службі, як це і було попередні 2 місяці.

Після прийняття відповідного закону до українського війська повернулось понад 7 тисяч військових, які вперше самовільно залишили частини, повідомило Державне бюро розслідувань.

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