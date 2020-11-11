У США окружний суд Сіетла засудив колишнього співробітника компанії Microsoft, 26-річного українця Володимира Квашука до дев'яти років ув'язнення за шахрайство в розмірі 10 мільйонів доларів в цифровому еквіваленті.
Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції США.
Чоловіка засудили за 18 федеральних злочинів. Серед них п'ять випадків шахрайства з використанням електронних засобів, шість випадків відмивання грошей, два випадки крадіжки персональних даних при обтяжуючих обставинах і два випадки подачі податкових декларацій з неправдивими відомостями.
Володимир Квашук проживає в місті Рентоні, штат Вашингтон, він працював в Microsoft з серпня 2016-го по червень 2018 року.
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Згідно з матеріалами справи і свідченнями в ході судового розгляду, Квашук брав участь у тестуванні інтернет-платформи роздрібних продажів корпорації і використовував цей доступ для шахрайства, зокрема з подарунковими картками.
Всього за сім місяців незаконної діяльності Квашука на його банківські та інвестиційні рахунки було перераховано близько 2,8 мільйона доларів в біткоїні. Потім він подав підроблені форми податкової декларації, стверджуючи, що криптовалюта була подарунком від родича. На отримані гроші Квашук придбав будинок на березі озера за $1,6 млн і автомобіль Tesla за $160 тис.
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