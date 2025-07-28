Уже скоро завершиться термін подачі заяв на вступ на освітній ступінь бакалавра та медичного магістра.

У Міністерстві освіти і науки України нагадали абітурієнтам про наближення важливої дати. Вже 1 серпня завершиться термін подачі заяв на вступ до закладів вищої освіти для здобуття освітнього ступеню бакалавра або медичного магістра.

Про це йдеться в публікації МОН у Facebook. Зазначається, що йдеться про подачу заяв як на бюджет, так і на контракт. Зробити це можна до 18:00 1 серпня.

"Радимо не відкладати подання заяв на останні години. Щороку з 14:00 до 18:00 у день завершення приймання заяв система зазнає великого навантаження. [...] З 1 вересня до 20 жовтня ЗВО можуть проводити додаткові набори лише на контракт, якщо це передбачено Правилами прийому закладу", – наголосили у Міносвіти.

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Вступникам також нагадали, що подавати можна максимум 15 заяв, з них не більше ніж 5 – на бюджет. Крім того, в кожній заяві треба зазначити пріоритетність – її не можна змінити після подання заяви та її реєстрації. Водночас скасування призводить до втрати пріоритету.

Усі заяви подають через електронний кабінет вступника.

Вступ 2025 – конкурсні бали для вступу до ВНЗ стали нижчими

У 2025 році конкурсні бали для вступу до закладів вищої освіти в Україні стали нижчими. Як пояснили у Міносвіти, сталося це через іншу форму їхнього розрахунку, яку запровадили цьогоріч.

"У попередні роки вступники могли отримувати високі конкурсні бали за непрофільні дисципліни, що не завжди відповідало освітнім програмам, які вони обирали. Вступити можна було на будь-яку спеціальність із будь-яким вибірковим предметом. З 2025 року враховується спорідненість спеціальності та вибіркового предмета НМТ", – ідеться в заяві.

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