Митрополит звернувся до судді, але не вразив його.

Солом'янський суд Києва залишив екс-намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебедя (Пашу "Мерседеса") під цілодобовим домашнім арештом.

Як повідомив кореспондент УНІАН із залу суду, Паша "Мерседес" перебуватиме під домашнім арештом до 31 серпня. Захист планує подавати апеляцію на рішення суду.

Після зачитування рішення суду скандальний митрополит звернувся до судді. Він заявив, що суддя нібито "перебуває під владою всіх".

"Спаси вас Господи, але є ще суд Божий", - сказав він.

Справа Паші "Мерседеса"

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня екс-настоятелю Лаври вручили підозру в розпалюванні міжконфесійної ворожнечі і заперечення дій країни-агресора. Суд відправив його під домашній арешт та заборонив спілкування з вірянами.

Вчора низка Telegram-каналів та медіа поширили інформацію про те, що підозрюваному у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні дій РФ митрополиту УПЦ (МП) Павлу не продовжили запобіжний захід. Він "засвітився" у Лаврі.

Втім, згодом у Київській обласній прокуратурі спростували інформацію про те, що термін дії домашнього арешту митрополита Павла завершився.

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