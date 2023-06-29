Екс-настоятель Лаври перебуває під домашнім арештом до 1 липня.

У Київській обласній прокуратурі спростували інформацію про те, що термін дії домашнього арешту митрополита Павла завершився.

Зокрема, у прокуратурі нагадали, що сьогодні низка Telegram-каналів та медіа поширили інформацію про те, що підозрюваному у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні дій РФ митрополиту УПЦ (МП) Павлу не продовжили запобіжний захід.

"Вказана інформація не відповідає дійсності. Колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, строк якого закінчується 1 липня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадується, що за ухвалою суду митрополит зобов’язаний носити електронний браслет та утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у справі.

Водночас, прокурором 26 червня подав до суду клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу. Солом’янський районний суд Києва призначив засідання на 11:00 30 червня.

У прокуратурі також уточнили, що сьогодні екс-настоятель Лаври прибув до ГУ СБУ у м. Києві та Київській області для проведення слідчих дій, де йому повторно було вручено клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу.

Справа Паші "Мерседеса"

На початку квітня екс-настоятелю Лаври вручили підозру в розпалюванні міжконфесійної ворожнечі і заперечення дій країни-агресора. Суд відправив його під домашній арешт та заборонив спілкування з вірянами.

29 травня термін дії домашнього арешту продовжили ще на місяць.

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