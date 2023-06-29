Він з'явився в оточенні своїх прихожан у гарному настрої.

Колишній намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь (Паша "Мерседес") приїхав до прихожан. Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчився.

Скандальний митрополит з'явився перед прихожанами у Лаврі, про це повідомила спільнота "Союз православних журналістів" у Telegram.

На кадрах видно, як прихожани оточили митрополита та цілували йому руки, а той благословляв їх.

У чому звинувачують Пашу "Мерседеса"

На початку квітня митрополит Павло отримав підозру від СБУ у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі і заперечення дій агресора. Суд обрав йому запобіжний захід – митрополита відправили під домашній арешт з електронним браслетом.

Сам митрополит заявляв, що нібито не може перебувати під домашнім арештом. Мовляв, у будинку, де він перебуває, нема, де спати, а також тепла і світла. Журналісти знайшли цей будинок і спростували заяви Павла.

29 травня митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю на прізвисько "Мерседес", якого СБУ підозрює в низці злочинів, продовжили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 30 діб. Сьогодні цей строк сплив.

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