За його словами, спецслужбам відомо про плани Росії.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що на Великдень і після нього можливі нові російські удари по території країни.

Говорячи про загрози для енергетики та про її збереження, він зауважив, що докладені зусилля не означають, що загрози вже немає. "Звісно, ми знаємо, до чого готується Росія. І є дані від наших спецслужб, від розвідки… І зараз - в часи Великодня і після цього - можливі нові удари Росії", - сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що Україна й надалі захищатиме свою безпеку та енергетику, але захист полягає не лише в ракетах та системах протиповітряної оборони:

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"Важливі всі, хто сумлінно і якісно працює в кожній громаді, у кожній нашій області. Усім ми вдячні за те, що Україна сьогодні зі світлом, Україна відновлюється".

Він також висловив сподівання, що партнери України, Сполучені Штати Америки та країни Європи, "не дозолять Росії принижувати себе" й надалі ігнорувати пропозицію щодо припинення вогню і війни.

"Але ми маємо бути готові до всіх сценаріїв та обороняти нашу державу, наших людей. Захищати життя України", - сказав Зеленський.

Зазгроза ударів на Великдень

Як повідомлялося, раніше президент Української асоціації пілотів Геннадій Хазан закликав людей усвідомити, що ймовірність російських ударів по Україні на свята є доволі високою.

Нагадаємо, минулого року на Великдень окупанти випустили по Україні десятки дронів-камікадзе типу "шахед". Пуски здійснювали з окупованого Криму та Курської області.

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