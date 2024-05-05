Українські воїни знищили майже всі дрони, які вночі супротивники запустили по нашій землі, поділився командувач Повітряних сил.

Російські окупанти у ніч на неділю, 5 травня (у цей день відзначається Пасха 2024), випустили десятки дронів по материковій частині України.

Супротивники запустили 24 ударні безпілотники типу Shahed-131/136, райони запусків дронів - кримський мис Чауда, а також Курська область Росії, повідомив генерал-лейтенант, командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук в Telegram. За його відомостями, у Дніпропетровській, Херсонській та Харківській областях ліквідовано 23 дрони-вбивці.

"Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України", - додав генерал-лейтенант.

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Росіяни часто запускають по Україні безпілотники й ракети, унаслідок ворожих атак є багато жертв, постраждалих та руйнувань. Зокрема, у ніч на 4 травня ворог із Бєлгородської області бив по українській землі чотирма зенітними керованими ракетами С-300 і запустив 13 ударних дронів типу Shahed-131/136. Микола Олещук написав, що всі безпілотники супротивника ліквідовані.

Перший заступник керівника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький попереджав, що росіяни на Великдень 2024 можуть "привітати" громадян України - здійснити масовані ракетні удари та провокації.

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