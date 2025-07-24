Президент стверджує, що текст законопроєкту обговорювали і з партнерами, і з правоохоронцями, і з представниками НАБУ і САП.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Верховній Раді України вже є його законопроєкт про дійльність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Те, що обіцяв, - для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів. Повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів. Реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання", - написав він у своєму каналі.

За його словами, кожен, хто має доступ до державної таємниці, - це не тільки в НАБУ і САП, але й ДБР, наша Національна поліція - має пройти перевірки на детекторі брехні.

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"І це мають бути регулярні перевірки. Є також у законопроєкті норми, які убезпечують від різних зловживань", - додав Зеленський.

Президент стверджує, що текст законопроєкту обговорювали і з партнерами, і з правоохоронцями, і з представниками НАБУ і САП:

"Багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучились європейські експерти: Британія, Німеччина, Євросоюз. Доручив нашим урядовцям представити законопроєкт всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості".

Закон про НАБУ та САП

У президентському законопроєкті про незалежність антикорупційних органів міститься пункт про обов'язкову перевірку самих антикорупціонерів на поліграфі (детекторі брехні). Як заявили у Національному антикорупційному Бюро України (НАБУ), такі перевірки не є чимсь новим.

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