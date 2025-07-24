Така перевірка не новація, у 2024 році проведено понад 200 психофізіологічних опитувань працівників НАБУ із використанням поліграфа.

У президентському законопроєкті про незалежність антикорупційних органів міститься пункт про обов'язкову перевірку самих антикорупціонерів на поліграфі (детекторі брехні). Як заявили у Національному антикорупційному Бюро України (НАБУ), такі перевірки не є чимсь новим.

Перш за все зазначається, що перевірку на поліграфі пропонується проводити не СБУ, а Управлінню внутрішнього контролю НАБУ.

"Законопроєкт, який має усунути загрози незалежності антикорупційних органів, передбачає, зокрема, проходження поліграфа працівниками НАБУ, які мають доступ до державної таємниці. Ці перевірки пропонується проводити саме УВК НАБУ", - мовиться у повідомленні.

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При цьому в НАБУ наголошують, що застосування поліграфа в таких випадках — усталена внутрішня практика Бюро.

"Працівники проходять поліграф під час службових розслідувань, призначень і перепризначень. Це не новація, а інструмент внутрішньої доброчесності. У 2024 році УВК провело понад 200 психофізіологічних опитувань працівників НАБУ із використанням поліграфа", - заявили у Бюро.

При цьому зазначається на важливості того, щоби методологія таких перевірок, затверджена НАБУ і СБУ, виключала ризики втручання в оперативну діяльність або тиск на працівників.

Новий законопроект про НАБУ

Як повідомляв УНІАН, Президент України Володимир Зеленський вніс законопроєкт (реєстраційний номер 13533), у якому містяться норми про незалежність антикорупційних органів НАБУ і САП, до Верховної Ради України. На сайті Ради повідомляється, що законопроєкт було направлено на розгляд Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності.

Зокрема, у документі повідомляється, що підрозділ внутрішнього контролю НАБУ, САП, БЕБ, Офісу генпрокурора України, Нацполіції - за методологією, погодженою зі Службою безпеки України, - не рідше ніж один раз на два роки повинен буде проводити поліграфологічні дослідження працівників цих органів на предмет вчинення дій на користь Росії.

Також у документі зазначено, що, протягом 6 місяців із дня набрання Законом чинності (після голосування), СБУ повинна буде провести перевірку співробітників вище зазначених відомств на предмет вчинення дій на користь держави-агресора.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та Національному антикорупційному бюро відразу повідомили, що підтримали президентський законопроект.

Раніше Зеленський заявив, що антикорупційна інфраструктура України працюватиме, "тільки без російських впливів – від цього треба все очистити".

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