У законопроєкті президента йдеться про повернення гарантій незалежності антикорупційних органів.

Президент України Володимир Зеленський вніс законопроєкт, у якому містяться норми про незалежність антикорупційних органів НАБУ і САП, до Верховної Ради України. На сайті Ради повідомляється, що законопроєкт було направлено на розгляд Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності.

Зокрема, у документі повідомляється, що підрозділ внутрішнього контролю НАБУ, САП, БЕБ, Офісу генпрокурора України, Нацполіції - за методологією, погодженою зі Службою безпеки України, - не рідше ніж один раз на два роки повинен буде проводити поліграфологічні дослідження працівників цих органів на предмет вчинення дій на користь Росії.

Також у документі зазначено, що, протягом 6 місяців із дня набрання Законом чинності (після голосування), СБУ повинна буде провести перевірку співробітників вище зазначених відомств на предмет вчинення дій на користь держави-агресора.

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Крім того, у законопроєкті, який вніс Зеленський, ідеться про необхідність посилення роботи з розшуку та екстрадиції осіб, які ухиляються від досудового розслідування, судового розгляду або відбування покарання в Україні. А також про посилення роботи з виявлення, розшуку та повернення з іноземних держав активів, отриманих у нашій країні злочинним шляхом.

За словами спікера парламенту Руслана Стефанчука у Facebook, документ буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та Національному антикорупційному бюро підтримали президентський законопроект. "Поданий Президентом України як невідкладний, відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП", - зазначається у повідомленні пресслужби САП у Telegram.

Про що ще йдеться у законопроєкті

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт закріплює статус Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) як органу, що здійснює процесуальне керівництво розслідуванням злочинів, які віднесені до підслідності НАБУ. Закріплюється норма про те, що повідомити депутату про підозру може на рівні з генпрокурором керівник САП.

Справи, які віднесені до підслідності НАБУ не можна передавати іншому правоохоронному органу окрім "наявність об’єктивних обставин, які унеможливлюють функціонування бюро або здійснення ним досудового розслідування під час воєнного стану. За таких умов рішення про передачу справ ухвалює керівник САП чи Генпрокурор.

При цьому спір про підслідність у кримінальному провадженні, яке може належати до підслідності Національного антикорупційного бюро України, вирішує Генеральний прокурор або заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (особа, яка виконує його обов’язки)

Зазначається, що детективи НАБУ зобов’язані виконувати лише вказівки прокурора САП, які надаються в письмовій формі. Також передбачається, що очільник САП може просити про продовження строків досудового розслідування на рік.

Ситуація з САП і НАБУ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Верховна Рада проголосувала за закон, який викликав акції протесту в Києві та ряді міст. Йдеться про законодавчу ініціативу, яка надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Після протестів і бурхливої міжнародної реакції президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером оголосив про підготовку законопроєкту, "який посилить систему правопорядку та гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури".

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