Збірна України / фото REUTERS

24 березня на стадіоні "Стад де Франс" в передмісті Парижа Сен-Дені відбудеться матч кваліфікації до ЧС-2022 між збірними Франції та України.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Франція - Україна.

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Франція - Україна: де дивитися матч онлайн

У прямому ефірі матч Франція - Україна покаже телеканал "Україна". Також транслювати поєдинок буде "Футбол 1".

Стартовий свисток прозвучить о 21:45.

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Автор: Будрін Артем