Франція - Україна: де дивитися матч кваліфікації до ЧС-2022

Підопічні Андрія Шевченка стартують у відборі до мундіалю, що пройде в Катарі у 2022 році.

24 березня на стадіоні "Стад де Франс" в передмісті Парижа Сен-Дені відбудеться матч кваліфікації до ЧС-2022 між збірними Франції та України. УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Франція - Україна. Читайте такожФранція - Україна: прогноз букмекерів на матч кваліфікації до ЧС-2022 Франція - Україна: де дивитися матч онлайн У прямому ефірі матч Франція - Україна покаже телеканал "Україна". Також транслювати поєдинок буде "Футбол 1". Стартовий свисток прозвучить о 21:45. Збірна України: матчі в березні Збірна України в березні проведе відразу три матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Стартувати у відборі належить 24 березня матчем проти чинних чемпіонів світу французів.

28 і 31 березня Україна проведе два матчі в Києві: спочатку проти збірної Фінляндії, а потім з Казахстаном.

Раніше Андрій Шевченко оголосив список футболістів, які викликані до збірної, але пізніше стало відомо, що відразу три гравці не допоможуть команді через травми. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Будрін Артем

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter