Форвард СК "Дніпро-1" матиме чудову нагоду зарекомендувати себе головному тренеру.

Одразу три гравці збірної України не допоможуть національній команді у матчі проти Франції до кваліфікації на ЧС-2022.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Вінгер "Динамо" Віктор Циганков, лідер "Шахтаря" Тарас Степаненко та форвард "біло-синіх" Артем Бєсєдін зазнали м'язових ушкоджень.

Андрій Шевченко вже відреагував на цю прикрість та довикликав у табір команди нападника СК "Дніпра-1" Артема Довбика. 23-річний гравець у нинішньому сезоні 9 разів відзначився у воротах суперника та один раз асистував партнерам у 21 матчі.

Довбик вже викликався у табір "жовто-синіх" перед відбірковим циклом на ЧС-2018, але одягнути футболку збірної так і не довелося. Тому, можливо, цього разу дебют таки відбудеться.

На разі, Шевченко може розраховувати на 29 виконавців. Команда збереться 22 березня і зробить ПЦР-тестування.

Збірна України: матчі в березні

Збірна України в березні проведе відразу три матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Стартувати у відборі належить 24 березня на стадіоні "Сен-Дені" матчем проти чинних чемпіонів світу французів.

28 і 31 березня Україна проведе два матчі у Києві - спершу проти збірної Фінляндії, а потім з Казахстаном.

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Автор: Будрін Артем