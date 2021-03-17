"Городяни" без проблем пройшли "Боруссію" Менхенгладбах.

16 березня на стадіоні "Ференц Пушкаш" в Будапешті пройшов матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" і "Боруссією" Менхенгладбах.

"Городяни" здобули другу перемогу в протистоянні.

Читайте такожПерший чвертьфінал за три роки: Реал ще раз обіграв Аталанту з Малиновським у Лізі чемпіонівЯкщо після першого матчу у когось були сумніви щодо того, хто пройде далі, то вже в перші 20 хвилин "Ман Сіті" зняв всі питання. Спершу Кевін Де Брюйне забив приголомшливий гол ударом з-за меж штрафного майданчика, а слідом Ілкай Гюндоган завершив швидку атаку "городян" після пасу Філа Фодена.

Українець Олександр Зінченко вийшов на заміну на 63-й хвилині і отримав оцінку 6,1.

"Манчестер Сіті" - "Боруссія" М - 2:0 (перший матч - 2:0).

Голи: Де Брюйне, 12, Гюндоган, 18

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер, Стоунз, Діаш (Ляпорт, 70), Канселу (Зінченко, 63), Сілва (Агуеро, 75), Родрі (Фернандіньо, 63), Гюндоган (Стерлінг, 70), Марез, Де Брюйне, Фоден

"Боруссія" М: Зоммер, Лайнер, Гінтер, Ельведі (Янчке, 88), Бенсебаїні (Вендт, 88), Хофманн, Нойхаус, Закарія, Штіндль (Траоре, 80), Емболо (Вольф, 65), Тюрам (Плеа, 65)

Попередження: Канселу, Фернандіньо - Лайнер

Відеоогляд матчу від Volia Sport.

"Манчестер Сіті" - "Боруссія" М: підсумки матчу

"Ман Сіті" пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів в четвертий раз поспіль.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Ріяд Марез (оцінка 8,1)

Ілкай Гюндоган забив 15-й гол за "Ман Сіті" в цьому сезоні і є найкращим бомбардиром команди у всіх турнірах.

"Сіті" став лише третім клубом в історії ЛЧ, якому вдалося не пропустити в семи матчах поспіль (після "Мілана" і "Арсеналу").

Свого суперника по чвертьфіналу "Ман Сіті" дізнається в ході жеребкування 19 березня.

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Автор: Антон Дудар