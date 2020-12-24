Артем Мілевський повертається в Чемпіонат України.

Колишній нападник київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський повертається в Чемпіонат України і продовжить свою кар'єру в "Минаї".

Мілевський виступатиме за закарпатський "Минай" під 10-м номером. Про це клуб повідомив на своєму сайті.

Контракт футболіста розрахований на 1,5 роки. Мілевський перейшов в Минай на правах вільного агента після того, як закінчився його контракт з білоруським "Динамо-Брест".

Артем Мілевський прокоментував свій перехід в "Минай".

"Дуже приємно повернутися в Україну, в УПЛ. "Минай" - дуже хороша команда, вдячний клубу за таку можливість. Я переглянув останні матчі, поспілкувався з Василем Кобіним. Мені тут подобається, розраховую принести користь команді", - сказав Мілевський.

Кар'єра Артема Мілевського

Артем Мілевський найбільш відомий за виступами у складі київського "Динамо" (228 матчів, 81 гол, 54 асисти) і збірної України (50/8/4).

35-річний українець не грав в УПЛ з осені 2013 року, коли перейшов з "Динамо" в "Газіантепспор".

За кордоном Мілевський виступав за "Газіентепспор", "Хайдук", "Спліт", "Конкордію", "Тосно", "Кішварду" та "Динамо Брест".

Останнім клубом 35 річного нападника було Брестське "Динамо" (104/20/32).

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Автор: Олег Давигора